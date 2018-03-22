M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,68 artarak 1 trilyon 724,1 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 16 Mart ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 1,68 artışla 1 trilyon 724 milyar 60 milyon 903 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 695 milyar 600 milyon 731 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,91 artarak 180 milyar 238 milyon 11 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,60 azalarak 144 milyar 527 milyon 507 bin liraya indi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,70 artışla 718 milyar 232 milyon 320 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,71 yükselerek 501 milyar 439 milyon 558 bin lira oldu.