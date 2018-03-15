M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,36 artarak 1 trilyon 695,6 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 9 Mart ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,36 artışla 1 trilyon 695 milyar 600 milyon 731 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 689 milyar 502 milyon 67 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,01 artarak 167 milyar 21 milyon 571 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,29 azalarak 145 milyar 407 milyon 61 bin liraya indi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,07 artışla 713 milyar 269 milyon 563 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,49 yükselerek 492 milyar 996 milyon 809 bin lira oldu.