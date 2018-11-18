M1 Yenikapı- Havalimanı Hattı Zeytinburnu İstasyonu Yolcu Alımına Kapatıldı
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu’nun yolcu alımına kapatıldığını açıkladı.
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatıldığını açıkladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL