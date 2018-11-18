Havalimanı Metrosunun Zeytinburnu Durağı Yolcu Alımına Kapatıldı
Metro İstanbuldan yapılan açıklamada Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbuldan yapılan açıklamaya göre, M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatıldı.
İSTANBUL METRODAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Zeytinburnu durağının kapatılış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.