Havalimanı Metrosunun Zeytinburnu Durağı Yolcu Alımına Kapatıldı

Havalimanı Metrosunun Zeytinburnu Durağı Yolcu Alımına Kapatıldı

Metro İstanbuldan yapılan açıklamada Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbuldan yapılan açıklamaya göre, M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatıldı.

İSTANBUL METRODAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Zeytinburnu durağının kapatılış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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