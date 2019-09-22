M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu

22.09.2019 18:15

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.