M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.
22.09.2019 18:15
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.
Kaynak: Dunya.com