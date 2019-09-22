M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.

22.09.2019 18:15
M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.

Kaynak: Dunya.com

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