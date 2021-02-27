M1 işlemcili Macboook Air kutu açma ve inceleme! M1 işlemcili Macbook Air renkleri ve fiyatları nedir? M1 işlemcili Macboook Air özellikleri!

Kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan ve özellikleri dikkat çeken M1 işlemcili Macboook Air kutu açma ve inceleme! M1 işlemcili Macbook Air renkleri ve fiyatları nedir? M1 işlemcili Macboook Air özellikleri!

3 farklı renk seçeneğine sahip, sessiz bir şekilde çalışabilen cihaz, performans konusunda iddialı. Peki, M1 işlemcili Macboook Air kutu açma ve inceleme! M1 işlemcili Macbook Air renkleri ve fiyatları nedir? M1 işlemcili Macboook Air özellikleri! M1 işlemcili Macbook Air teknil özellikleri haberimizden takip edebilirsiniz. ,

MACBOOK AIR RENKLERİ

Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan MacBook Air, 1,29 kg ağırlığında ve 1,61 cm kalınlığında.

MACBOOK AIR FİYATI

Merakla beklenen M1işlemci Macbook Air, uzun pil ömrü, ekran çözünürlüğü, hızlı çalışması ile dikkat çekmeyi başardı. Apple TV uygulamasından 18 saate kadar film izleme imkanı sunan yeni MacBook Air, 30 W USB-C Güç Adaptörü ile birlikte geliyor. En çok araştırılan konu ise Macbook Air fiyatları. MacBook Air ülkemizde, eklenecek özelliklere değişen fiyatlar ile satışta. Macbook Air, 10 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satılıyor.

M1 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi:Mac OS Big Sur

Bellek: 8/16 GB RAM

Pil: 58.2Wh boyutundaki yerleşik lityum polimer pil, 61W USB-C güç adaptörü

Ekran Çözünürlüğü:2560x1600 Piksel

İşlemci Modeli:Apple M1 (8 Çekirdek GPU)

İşletim Sistemi:Mac OS Big SurSabit Disk (SSD) Boyutu:512 GB

M1 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR İNCELEMESİ