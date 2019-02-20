M.yeşilyurt Belediyespor Kilis Belediye Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 19.hafta müsabakasında 24 Şubat Pazar günü oynayacağı Kilis Belediyespor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Yeşiltepe Tesislerinde Hayati Palancı yönetiminde çalışan turuncu-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu belirtildi. Geçen hafta rakibi Dersim'in sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip gelen Yeşilyurt Belediyespor, zirve takibini sürdürüyor.

Teknik direktör Hayati Palanacı, yaptığı açıklamada hedeflerinin Malatya'ya bir 3. Lig takımı kazandırmak olduğunu söyledi.

"Malatya'ya 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz"

Şampiyonluk için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini kaydeden Palancı, "Ligde heyecan gitgide artıyor. Tabi bakıldığında zirvede Şarkışla ile bizim mücadelemiz var. Biz Şarkışla'dan ziyade kendi işimize bakıyoruz. İnanıyorum ki biz kazandığımız sürece rakibimiz mutlaka puan kaybı yaşayacaktır. Bu anlamda kritik haftalara girdik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu sezon Malatya'ya bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA