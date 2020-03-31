M-Two, Capcom için Daha Büyük Bir Proje Üzerinde Çalışıyor
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Resident Evil, Japon, Teknoloji

M-Two, Capcom için Daha Büyük Bir Proje Üzerinde Çalışıyor

Resident Evil 3 (2020) oyununun çıkmasına fazla bir zaman kalmadı. Bu oyun bizzat Capcom R&D Division 1 tarafından değil; finansal olarak Japon oyun devinin desteklediği M-Two stüdyosu tarafından geliştirildi.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
M-Two, Capcom için Daha Büyük Bir Proje Üzerinde Çalışıyor

Resident Evil 3 (2020) oyununun çıkmasına fazla bir zaman kalmadı. Bu oyun bizzat Capcom R&D Division 1 tarafından değil; finansal olarak Japon oyun devinin desteklediği M-Two stüdyosu tarafından geliştirildi. Stüdyonun yönetiminde ise geçmişte Capcom ve PlatinumGames çatısı altında görev yapmış olan Tatsuya Minami bulunuyor. Görünen o ki; Resident Evil 3 (2020), Japon oyun devi ile M-Two'nun birlikte çalışacağı tek oyun olmayacak.

Video Games Chronicles sitesi yeni oyunun üzerine konuşulduğu yeni bir rapor yayınladı. Bu raporun sonlarına doğru ise ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Öyle ki M-Two, Capcom için çok daha büyük bir yeniden yapım projesi üzerinde çalışıyor. Ancak bu gizemli projenin ne olduğu hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

Dino Crisis Remastered mı geliyor?

Japon oyun devi bu rapora karşılık olarak herhangi bir açıklama yapmış değil ama bilhassa Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero içeriği ve Resident Evil 3 (2020) ile ilgili önemli detayları başarılı bir şekilde sızdıran Aesthetic Gamer, bu gizemli projenin 2022 yılında çıkacağını ve ne Dino Crisis ne de Resident Evil CODE: Veronica X yeniden yapımı olacağını iddia etti.

This will be Capcom's 2022 game if all works out btw. I also will repeat this: It's not Code Veronica remake.https://t.co/Yg5Gv921q6

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

Açıkçası bu noktada bir tahminde bulunmak zor ama Aesthetic Gamer, daha önceden 2022 yılında çıkacağını iddia ettiğinin yine de bir Resident Evil oyunu olacağını söylemişti. Bu bağlamda, bahsi geçen bu 'çok daha büyük bir yeniden yapım projesi'nin bir ihtimal Resident Evil 4 olabileceğini tahmin edebiliriz. Ancak yine de önümüzdeki raporları ve iddiaları Capcom resmi bir açıklama yapana kadar bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var.

Kaynak: Tamindir

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