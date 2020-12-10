M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?

M.Tel Aviv ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak. M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?