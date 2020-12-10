M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?
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M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?

10.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:07
M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?

M.Tel Aviv ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak. M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?

M. TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

M.Tel Aviv-Sivasspor Maçı 10 Aralık Perşembe günü oynanacak. M.Tel Aviv-Sivasspor Maçı 23:00'de başlayacak.

M. TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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