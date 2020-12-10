M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?
10.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:07
M.Tel Aviv ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak. M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde M.Tel Aviv - Sivasspor maçı izle! M.Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? M.Tel Aviv - Sivasspor maç hangi kanalda?
M. TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
M.Tel Aviv-Sivasspor Maçı 10 Aralık Perşembe günü oynanacak. M.Tel Aviv-Sivasspor Maçı 23:00'de başlayacak.
M. TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.