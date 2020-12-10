M.Tel Aviv - Sivasspor Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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M.Tel Aviv - Sivasspor Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:42
M.Tel Aviv - Sivasspor Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki M.Tel Aviv - Sivasspor Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de M.Tel Aviv - Sivasspor maçıdır. Peki M.Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

M. TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

M.Tel Aviv - Sivasspor maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

M. TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

M.Tel Aviv - Sivasspor maçını Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

M. TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak.

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