Mårten Sandén'in kaleme aldığı Aynasız Ev, şimdi Türkçede!

10.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:29

Thomasine günlerini büyük büyük halasının tozlu, karanlık evinde babası, halası, amcası ve kuzenleriyle geçirmektedir. Halaları ölüm döşeğindeyken, babasının kardeşleri evin kaç para ettiği konusunda didişmeye çoktan başlamışlardır. Thomasine'in babası ise tamamen iç dünyasında yaşamaktadır.

Derken bir gün, Thomasine'in en küçük kuzeni Signe bir keşifte bulunur: Evdeki bütün kayıp aynalar bir gardırobun içindedir. Aynaların içinden bambaşka bir dünyaya geçiş yapılır; burası en çok istediğiniz şeyi değilse de en çok ihtiyacınız olanı bulacağınız bir dünyadır.

"'Gardıroptan çıkan aynalar evin farklı odalarında asılı duruyor ve herhangi birinin önünde durduğumda bazen kendimi daha yaşlı halde görebiliyorum. Gözlerim her zamanki gibi koyu renk olsa da, onların altında silik de olsa Hetty'nin parlak bakışlarını görüyorum. Bana bakıp şöyle diyor: 'Biraz sabret, her şey daha iyi olacak.' "

Mårten Sandén İsveç'in en çok okunan çocuk kitabı yazarlarından biridir. Aslen şarkı sözü yazarı olan Sandén, aralarında resimli kitapların ve gençlik kitaplarının da olduğu otuzun üzerinde kitap kaleme almıştır. 2015 yılında, en prestijli çocuk edebiyatı ödüllerinden Astrid Lindgren Ödülü'ne değer görülmüştür.

Kaynak: Bültenler