M.Ö. 4 bin yılına ait mızrak uçları İpekyolu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
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M.Ö. 4 bin yılına ait mızrak uçları İpekyolu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

30.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:06
M.Ö. 4 bin yılına ait mızrak uçları İpekyolu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Trabzon'da Milattan Önce 4. bin yıl sonuna tarihlenen iki mızrak ucu İpekyolu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Trabzon'da Milattan Önce 4. bin yıl sonuna tarihlenen iki mızrak ucu İpekyolu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Son arkeolojik buluntularla kentin tarihinin bilimsel olarak 6 bin yıllık olduğunun ispatlanırken, mızrak uçlarının müzeye kazandırılmasına katkıda bulunan bilim insanları ve vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Trabzon'da bulunan iki adet mızrak ucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından geç kalkolitik ile ilk tunç çağı başına ait, milattan önce dördüncü bin yıl sonu ve üçüncü bin yılı başına tarihlendirildi.

Mızrak uçlarının müzeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi vermek için bir tören düzenlendi.

Törende konuşan KTÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül "Bu eserleri bulan ve bağışlayan, müzeye kazandıran herkese teşekkür ederim. Bulunan mızrak uçları Trabzon'da ilk defa milattan önce 4'üncü bin yıl sonu ve 3'üncü bin yıl başı dediğimiz, geç kalkolitik sonu ile ilk tunç çağının başını konuşabileceğimiz arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Dolayısıyla kentin tarihini Milattan Önce 4'üncü bin yıla kadar geri çekti. Günümüzden sayarsak eğer 6 bin yıllık insan yaşamına sahip topraklarda yaşadığımızın kanıtıdır bu mızrak uçları. Çok önemli arkeolojik buluntular. Umarım bunların gerisi gelir ve en önemlisi kentimizde bir arkeoloji kazı çalışmasının başlamasına vesile olur" diye konuştu.

Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz ise "Bu eserlerin Trabzon'da bulunması çok önemli. Trabzon tarihinin bilimsel olarak ispatlı ve maddi delillerle yeniden yazılma şansı ortaya çıkmış oldu. Bu eserleri elinde bulunduran vatandaşların ikna edilerek müzeye kazandırılması konusunda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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