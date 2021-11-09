M. Mustafa Şahin'in 'Mustafa Ölmeli' adlı romanı edebiyat severlerle buluştu - Haberler
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M. Mustafa Şahin'in 'Mustafa Ölmeli' adlı romanı edebiyat severlerle buluştu

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M. Mustafa Şahin'in 'Mustafa Ölmeli' adlı romanı edebiyat severlerle buluştu

'Helikopter Düştü' isimli eseriyle adından söz ettiren M. Mustafa Şahin'in kaleme aldığı 'Mustafa Ölmeli' isimli romanı kitapseverlerle buluştu.

Yazar M. Mustafa Şahin'in günümüz ile geleceği harmanlayan 'Mustafa Ölmeli' isimli romanı raflardaki yerini aldı.

Daha önce kaleme aldığı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinin hikâyesinin anlatıldığı 'Helikopter Düştü' isimli eseriyle adından söz ettiren Şahin, yeni romanında da şaşırtıcı bir bilim kurgu hikayesini kaleme alıyor. Şahin kitapta gelecekle ilgili öngörülerde bulunuyor.

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