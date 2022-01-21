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M. Kemalpaşa'da su kesintisi

M. Kemalpaşa'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.2022-24.02.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.2022-24.02.2022 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yalıntaş, Hamidiye, su, Yerel, Haber

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