M. Esat Altungün, 9 Kasım'da AK Parti'ye Üye Olup, Adaylığını Açıklayacak

Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Altungün, 9 Kasım'da düzenlenecek törenle AK Partiye'ye üye olup, Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayacak.

26 Eylül tarihinde partisinden istifa eden M. Esat Altungün, gerek siyaset yaptığı arkadaşları gerekse hemşerileriyle gerçekleştirdiği istişareler ve fikir alışverişlerinden sonra AK Parti'ye geçme kararı aldı. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Kuşadası'nın birçok sorununu daha kolay çözeceğine inandığını için AK Parti'ye geçme kararı aldığını kaydeden Altungün, 9 Kasım Cuma günü Saat: 17.00'de AK Parti Kuşadası ilçe binasında düzenlenecek törende arkadaşları ve hemşerileriyle birlikte AK Parti'ye üye olacağını ve ardından da belediye başkanlığı için adaylık açıklamasında bulunacağını söyledi. 2014 yerel seçimlerinin ardından geçen 4,5 yıllık süreçte Kuşadası'nda sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkate çeken Altungün,"2014 yerel seçimlerinden buyana Kuşadası'nda yaşanan beceriksizliğe, işbilmezliğe, hizmetsizliğe, öngörüsüzlüğe ve diyalogsuzluğa son vermek için, Büyükşehir-ilçe belediyesi kavgasını sonlandırmak, Kuşadası halkının bu kavgadan aldığı yaraya son vermek, tecrübe, hoşgörü ve uzlaşı anlayışını yeniden hakim kılmak için, iktidar gücüyle Kuşadası'nın kanayan yarası sorunlarını kökten çözmek, Kuşadası halkıyla ve gönüllerle buluşmak için geliyoruz. Tüm hemşerilerimizi 9 Kasım saat 17.00'de AK Parti ilçe binasında düzenlenecek törene davet ediyorum"dedi. - AYDIN