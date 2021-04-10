M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
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M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Saadet Partisi'nin pazartesi günü düzenlenecek il kongresi öncesi M. Çelebi Keyhıdır, adaylığını açıkladı.

Saadet Partisi'nin pazartesi günü düzenlenecek il kongresi öncesi M. Çelebi Keyhıdır, adaylığını açıkladı.

Saadet Partisi İl Kongresi Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kongre öncesi parti binasında basın toplantısı düzenleyen M. Çelebi Keyhıdır, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Milli görüşün milletin inancı olduğunu belirten Keyhıdır, "Milli görüş, bu aziz milletin inancıdır, bu toprakların tarihidir, ruh kökümüzdür. İnancı, düşüncesi, partisi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi bu ülkenin bir ferdi, bu vatanın bir zenginliği olarak görüyoruz. Milli görüşçü olmanın ölçüsü de Saadet Partili olmaktır bunu da ortaya koymak durumundayız. Dünyanın her neresinde olursa olsun zulme uğrayan mazlumlar, gelecekten umudunu kesmiş genç kardeşlerimiz, işsiz kalan babalar, toprağını işleyemeyen çiftçilerimiz, çarklarını döndürmekte zorlanan sanayicimiz, ticareti kesada uğramış tüccarlarımız ve geçim derdine düşmüş bir umut bekleyen insanımıza çare olacak politikalar milli görüş politikalarında mevcuttur. Dolayısıyla bu da Saadet Partimizin iktidarıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin Türkiye siyasetinde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Keyhıdır, "Saadet Partisi Adana teşkilatı olarak bir kongre sürecindeyiz. Bu süreçte teşkilatımızın teveccühünü, birliğini ve başarısını elbette çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda 12 Nisan 2021 tarihinde yapacağımız kongrede İl başkan adayı olduğumu ilan ediyorum. Erbakan hocamızın şehri olan güzel Adana'mızda her türlü zorluğa göğüs gererek, gece uyumadan, gündüz oturmadan var gücümüz ile, Erbakan Hocamızın dediği gibi hayra motor, şerre firen olmaya samimiyetle çalıştık. Çalışmaya da hep birlikte inşallah devam edeceğiz. Saadet Partimiz yarım asırlık tecrübesi, köklü geleneği, temel esasları ile Türkiye siyasetinde müstesna yeri vardır. Bu yüzden dışımızda ve içimizde hata yapılmasına izin vermediği gibi yapılan hataları düzeltmeyi sağlayacak tecrübe, hoşgörü, kabiliyeti ve sağduyusu vardır" ifadelerini kullandı. - ADANA

M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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