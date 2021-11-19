M. Celaleddin Ökten İmam-hatip okullarının kurulmasına öncülük ederek eğitim dünyasına yeni bir şuur kazandıran Mahmud Celaleddin Ökten'e vefa borcumuzu ödemek için vefatının 60. yılında Eyüp Sultan'daki kabrini ziyaret ediyoruz.

Katılım sayısının sınırlı olduğu ziyaret hakkında bilgi almak için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Etkinlik Türü: Kabir Ziyareti

Etkinlik Tarihi: 21 Kasım 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 11: 00

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