M.Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Kupa heyecanı M.Başakşehir - Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye kupasını kazanan Trabzonspor ile sezonu zirvede kapatan Başakşehir, Süper Kupa için mücadele edecek. Futbol severler M.Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Son 14 maçta 1 kez mağlup olan Trabzonspor ile son 14 maçta 6 defa mağlup olan Başakşehir Süper Kupa heyecanında kıyasıya mücadele ediyor. Rekabet analizinde iki takım arasında 5 maç oynayan takım 3 maçında Başakşehir kazanmıştı. Bu defa Karadeniz Fırtınası evine kazanarak dönmek istiyor. Futbol heyecanının dorukta olduğu Süper Kupa'da M.Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? belli oldu.

M.BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa M.Başakşehir - Trabzonspor maçı İstanbul'da TFF Süper KupaMaçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. M.Başakşehir - Trabzonspor maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanırken, Vodafone TV 71, Digiturk 88, Turkcell TV+ 74, D-Smart 80,Tivibu 381, Şifresiz 4A, Kablo TV 142 veA Spor Web kanalları üzerinden de izlenebilecek.

M.BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

27 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan maç, TFF Süper Kupa M.Başakşehir - Trabzonspor maçı 20:45'de başlayacak.