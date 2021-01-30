M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?
30.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:59
M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?
M. BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
M. BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
M.Başakşehir-Hatayspor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. M.Başakşehir-Hatayspor Maçı 16:00'de başlayacak.