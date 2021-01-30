M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?

30.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:59
M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?

M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda?

M. BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. M.Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

M. BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir-Hatayspor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. M.Başakşehir-Hatayspor Maçı 16:00'de başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: M.Başakşehir - Hatayspor Maçı izle! M.Başakşehir-Hatayspor Maçı hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:59:32. #1.16#
title