M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
12.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:49
M.Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
M.Başakşehir-Beşiktaş Maçı 12 Mart Cuma günü oynanacak. M.Başakşehir-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.
M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
M.Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.