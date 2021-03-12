M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

M.Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. M.Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? M.Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?