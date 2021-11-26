M.Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M.Başakşehir - Altay maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M.Başakşehir - Altay maçı şifresiz mi? M.Başakşehir - Altay maçı hakemi kim? M.Başakşehir - Altay maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

M.BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir - Altay Spor Toto Süper Lig maçı, 26.11.2021 Cuma bugün saat 20.00'de oynanacak.

M.BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Altay maçı beinSPort platformundan yayınlanacak

M.BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

M.Başakşehir - Altay maçını izlemek için beinSPort kullanıcı olmalısınız.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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