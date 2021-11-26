M.Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M.Başakşehir - Altay maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Altay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Altay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M.Başakşehir - Altay maçı şifresiz mi? M.Başakşehir - Altay maçı hakemi kim? M.Başakşehir - Altay maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
M.Başakşehir - Altay Spor Toto Süper Lig maçı, 26.11.2021 Cuma bugün saat 20.00'de oynanacak.
M.Başakşehir - Altay maçı beinSPort platformundan yayınlanacak
M.Başakşehir - Altay maçını izlemek için beinSPort kullanıcı olmalısınız.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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