M.Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Atölyelerinde kayıtlar başladı

23.09.2019 15:03

Gençlerin eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlıyan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde atölye kayıtları başladı. Kayıtlar 11 Ekim'e kadar devam edecek.



Merkez Meram İlçe Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde, atölye kayıtları başladı. 9-14 yaş gençler ve üniversite öğrencilerine iki ayrı grupta verilecek atölye derslerinde güzel sanatlar, müzik, yabancı dil, teknoloji ve kişisel gelişim adı altında 5 ana başlık bulunuyor. 29 ayrı dersin bulunduğu atölyelerde 9-14 yaş grubu gençlere ingilizce, resim, gitar, robotik kodlama, akıl zeka oyunları ve arduino dersleri verilecek. Kayıtlar 11 Ekim gününe kadar devam edecek. Derslerin başlama tarihi ise 21 Ekim 2019.



"Gençlerin gelişimine büyük katkı sunacak dersler verilecek"



Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlayan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yıl boyunca verilecek dersler ise şöyle; Müzik Atölyesi; Gita, Bağlama, Keman, Ney. Yabancı Dil Atölyesi; İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Almanca, Fransızca, Farsça. Güzel Sanatlar Atölyesi; Kaligrafi, Ebru, Kağıt Rolyef, Filografi, Çini, Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Kalem İşi, Resim, Ahşap Boyama. Kişisel Gelişim ; Diksiyon, Etkili ve Hızlı Okuma, Dijital Fotoğrafçılık, Akıl Zeka Oyunları, Liderlik Eğitimi, Adab-ı Muaşeret. Teknoloji Atölyesi; Ofis Programı Kullanımı, Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Robot Uygulamaları.



Atölye eğitimlerine kayıt yaptırmak isteyen çocuklar ve gençlerin, Yenişehir Mahallesi Şehit Göksel Doğan Caddesi No: 31 Meram/Konya adresine müracaat etmeleri gerekiyor. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ve Kurslar ile ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenler ise 0 332 503 09 69 no'lu telefona müracaat edebilecekleri bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA