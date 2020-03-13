M. Akif Ersoy BUÜ'de anıldı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy konulu panele ev sahipliği yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy konulu panele ev sahipliği yaptı.



Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Hatice Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Paneli Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan yönetti. Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr Ali İhsan Akçay konuşmacı olarak yer aldı. Paneli yöneten Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, öğrencilerin Akif'i anlamak konusunda daha detaylı araştırmalar yapabileceğini ve bunun için çok sayıda basılı kaynak olduğunu vurguladı. Vatan, istiklal ve istikbal konularında günümüzde daha fazla düşünülmesi gerektiğine inandığını aktaran Öcalan, öğrencilere, "Bu anlamda İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönem, şartlar ve o şartlarda bu marşı yazan Mehmet Akif kimdir diye iyi araştırmak gerekiyor. Bu konuda çok fazla kitap var. Bunlardan bulabildiklerinizi alın, araştırın ve inceleyin. Hepimizin iyice anlaması gereken bir konudur" diye konuştu.



Panelin ilk konuşmacısı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu oldu. İstiklal Marşı'nın ruhunu yazıldığı dönemin şartlarından alan bir metin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu "İstiklal marşları, milletlerin var oluş belgeleridir. Bu marşlarda bir milletin bütün fertlerinin üzerinde anlaştığı ortak değerler ifade edilir. Bizim istiklal marşımız da Türk milletinin ortak değerlerini ifade eder ve bir kültür şiiridir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarken dini kaynaklardan, siyasi kaynaklardan, sosyal kaynaklardan beslenerek bu metni kaleme almıştır. Bu marş, Türk milletinin bağımsızlık aşkının en büyük ifadesidir" dedi.



Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem ise konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi ve sosyal birikimlerini ele aldı. Akif'i anlayabilmek için farklı alanlarda yaptığı çalışmaları ve yaşantısını iyi incelemek gerektiğini aktaran Mustafa Muharrem, şairin şiir yazarken aruz vezninde ısrar ettiğine vurgu yaptı.



Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Akçay da paneldeki konuşmasında Türk milletinin dini ve kültürel kodlarının İstiklal Marşı'nda kodlandığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA