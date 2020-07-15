M-4 karayolundaki saldırıda yaralanan Rus askerler görüntülendi Suriye'de bulunan M-4 karayolunda Rus devriyesine yönelik saldırıda yaralanan 3 Rus asker görüntülendi.

Suriye'de bulunan M-4 karayolunda Rus devriyesine yönelik saldırıda yaralanan 3 Rus asker görüntülendi.

Suriye'nin M-4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi devam ederken kimliği belirsiz kişiler dün Rus askeri aracına saldırdı. Bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda 3 Rus askeri yaralandı. Olayın ardından, yaralanan askerler diğer Rus askerlerinin yardımıyla askeri araçlarla tedavi için hastaneye kaldırılırken görüntülendi.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

Kaynak: İHA