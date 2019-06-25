LYS sınavında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Önder İmam Hatip Derneği (ÖNDER) Gaziantep Şubesince, Liselere Geçiş Sistemi (LSY) sınavında, 2'si 500 tam puan olmak üzere okulunda en yüksek puanı alan 4 imam hatipli öğrenciye saat hediye edildi.

ÖNDER Gaziantep Şube Başkanı Yemlihan Aksoy, dernek binasında düzenlenen etkinlikte, imam hatipli öğrencilerin sınavda gösterdiği başarının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te 17 öğrencinin sınavda tam puan yaptığını, bunlarından 10'nun devlet okulu öğrencisi olduğunu aktaran Aksoy, "Devlet okullarından da 2'si imam hatip okulu. Allah onların bahtlarını açık etsin, milletimize ve memleketimize güzel hizmetler vermeyi nasip etsin." dedi.

Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan ve 500 tam puan alan Ömer Faruk Öztürk, çok çalışmanın değil, yerinde ve etkin çalışmanın başarıyı getirdiğini belirtti.

Aynı okuldan mezun ve 500 tam puan alan Abdulkadir Koçak da sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinin ve ailesinin çok yardımcı olduğunu kaydetti.

En yüksek puanı alan öğrencilere kol saati hediye edildi.

Kaynak: AA