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Lyon zoru başardı, Devler Ligi'nde son 8'e kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon ilk maçta evinde yendiği Juventus'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen son 8'e kaldı.

Lyon zoru başardı, Devler Ligi'nde son 8'e kaldı
07.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:41

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon ilk maçta evinde yendiği Juventus'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen son 8'e kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-0 yenilen İtalyan ekibi Juventus, rövanşta Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti. 12. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Depay topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada bu kez hakem Juventus lehine penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo penaltı atışını gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi. (1-1)

İkinci yarıda ev sahibi ekip gol için ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Ronaldo bir kez daha sahneye çıkararak İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi. Ancak bu skor Juventus için yeterli olmayınca çeyrek finale Lyon yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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