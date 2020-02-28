Lyon Taraftarlarından Görsel Şölen

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Olympique Lyonnais taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Juventus'u 1-0 mağlup ettikleri maçta takımlarına destek oldular. Maç öncesi stadyumda muhteşem bir görsel şölen yaratan ve maç boyunca takımın yalnız bırakmayan Lyon taraftarlarının bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.