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Lyon Taraftarlarından Görsel Şölen

Olympique Lyonnais taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Juventus'u 1-0 mağlup ettikleri maçta takımlarına destek oldular. Maç öncesi stadyumda muhteşem bir görsel şölen yaratan ve maç boyunca takımın yalnız bırakmayan Lyon taraftarlarının bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Olympique Lyonnais taraftarları, son 16 ilk maçında 'u 1-0 mağlup ettikleri maçta takımlarına destek oldular. Maç öncesi stadyumda muhteşem bir görsel şölen yaratan ve maç boyunca takımın yalnız bırakmayan Lyon taraftarlarının bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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