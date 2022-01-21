Lyon - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - St. Etienne maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Lyon - St. Etienne bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lyon - St. Etienne maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor