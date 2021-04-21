Lyon - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lyon - Monaco hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz mi?

Fransa Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lyon - Monaco maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lyon - Monaco maçı hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta?