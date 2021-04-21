Lyon - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lyon - Monaco hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz mi?
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Lyon - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lyon - Monaco hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz mi?

Lyon - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Lyon - Monaco hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Fransa Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lyon - Monaco maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lyon - Monaco maçı hangi kanalda? Lyon - Monaco maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Lyon - Monaco maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon - Monaco maçı hangi kanalda,? Lyon - Monaco maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

LYON - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - Monaco, Fransa Kupası maçı 21 04 2021 bugün oynanacak. Maçın başlama saati 22.10

LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Monaco maçı, Bein Sports max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

LYON - MONACO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Lyon - Monaco maçını izlemek için Bein Sports kullanıcı olmalısınız.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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