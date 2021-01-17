Lyon - Metz Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Lyon - Metz Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

17.01.2021 18:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:40
Lyon - Metz Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lyon - Metz maçıdır. Peki Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lyon - Metz maçıdır. Peki Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LYON - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lyon - Metz maçı 17 Ocak Pazar günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

LYON - METZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lyon - Metz maçı Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

LYON - METZ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Parc Olympique Lyonnais, Lyon'da oynanacak.

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