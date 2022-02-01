Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon - Marsilya maçı şifresiz mi?
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Fransa Lig 1'de hedefine ulaşmak isteyen Lyon - Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lyon - Marsilya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Fransa Lig 1'de heyecanla beklenen müsabakada Lyon - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lyon - Marsilya maçı şifresiz mi? Lyon - Marsilya maçı hakemi kim? Lyon - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Lyon - Marsilya Fransa Lig 1 maçı, 1.01.2021 Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.
Lyon - Marsilya Fransa Lig 1 maçı beiNSport platformundan yayınlanacak
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