Lyon maçına da erteleme kararı çıktı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Manchester City - Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından, UEFA'dan Juventus - Olympique Lyon maçıyla ilgili de erteleme kararı çıktı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 17 Mart'ta oynanacak Juventus - Lyon ve Manchester City - Real Madrid karşılaşmalarının dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Kaynak: DHA