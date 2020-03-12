Lyon maçına da erteleme kararı çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:36
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Manchester City - Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından, UEFA'dan Juventus - Olympique Lyon maçıyla ilgili de erteleme kararı çıktı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 17 Mart'ta oynanacak Juventus - Lyon ve Manchester City - Real Madrid karşılaşmalarının dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.
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Kaynak: DHA