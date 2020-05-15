Lyon, Lens'i Mağlup Ederek Ligue 1'i Kazanıyor 4 Mayıs 2002'de Olimpik Lyonn sezonun son maçında Lens'i evinde ağırladı. 28 gün boyunca lider olan Lens, oyunun başında bir puan önde idi. Ancak Lyon, ilk Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmak için kuzeylilerin üstesinden gelmeyi başardı.

4 Mayıs 2002'de Olimpik Lyonn sezonun son maçında Lens'i evinde ağırladı. 28 gün boyunca lider olan Lens, oyunun başında bir puan önde idi. Ancak Lyon, ilk Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmak için kuzeylilerin üstesinden gelmeyi başardı. Kaynak: Dugout