Haberler » Spor » Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Spor

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

27.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:42
Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi , sahasında İtalyan devi 'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler