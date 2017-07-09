Lyon'dan Kjaer Hamlesi

Marsilya'nın da gündeminde olan Danimarkalı oyuncunun menajeri Mikkel Beck, Başkan Jean Michel Aulas tarafından bizzat Fransa'ya davet edildi. Aulas'la görüşen Beck'in, Kjaer'in Fransa'ya dönmek istediğini söylediği iddia edildi. Lyon'un, Marcelo için Beşiktaş'ı ikna edemediği 8.5 milyon Euro'luk teklifi Fenerbahçe'ye önereceği ve umudunun daha yüksek olduğu iddia edildi.



Kjaer, Milan'da oynamak için yüzde 50 indirim yaptı



Simon Kjaer'in menajeri Milan başta olmak üzere Lyon ve Marsilya ile ayrıca Premier Lig'den de bazı takımlarla görüşme halinde... Fenerbahçe'den yılda 4 milyon Euro garanti para alan Danimarkalı oyuncunun; İtalya, Fransa ve İngiltere'de forma giymeye devam etmek için kazancının yüzde 50'sine yakınında vazgeçtiği menajerinin Milan'a 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.



Kaynak: Fotospor