Lyon'dan Altay'a Cenk teşekkürü Lyon, Cenk Özkacar'ın transfer sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'a teşekkür yazısı yolladı.

Altay'ın 19 yaşındaki milli stoperi Cenk Özkacar Olimpik Lyon'a yaptığı transferle gündem yaratırken, Altay'ın "Siyah İnci" lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay'dan 88 yıl sonra siyah-beyazlı takımdan direkt Avrupa'ya giden ikinci futbolcu olan Cenk, ilk günden Fransız ekibinin büyük beğenisini topladı.

CENK'E ÖVGÜ, ALTAY'A TEŞEKKÜR

Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou Cenk Özkacar'ı ''Avrupa'da çok sayıda kaliteli Türk savunma oyuncusu var. Türk savunma oyuncularında doğal bir kuvvet var. Bunu kaliteyle birleştirdiklerinde dünyanın en iyi savunmacıları arasına girebiliyorlar. Scout ekibimiz, uzak lokasyondaki genç bir futbolcuyu gözden kaçırmayarak iyi bir iş çıkardı. Sol ayaklı stoper zor bulunuyor. Cenk savunmada etkili, top uzaklaştırmada başarılı ve iyi bir sol ayak.'' sözleriyle överken, Fransız kulübü Cenk Özkacar transferi sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'a teşekkür yazısı yolladı.

Cenk'in ülkemizi Avrupa'da temsil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, yeni sezonda da altyapı atılımlarının aynı hızla devam edeceğini kaydetti. Afyon kampında yeni sezon hazırlıklarını yakından takip eden Bozok; ''Transfer çalışmalarında sona geldik. Görüşmelerimiz İzmir'de oldukça yoğun geçmesine rağmen her fırsatta Afyon kampını ziyaret ediyorum. Camiamızın özlemle beklediği Süper Lig hedefini gerçekleştirecek bir kadro kurmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Tüm bu süreçte Cenk'in Lyon'a transferi bize büyük moral verdi. Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou'nun Cenk ve kulübümüz için sarf ettiği sözler altyapımızın ne kadar doğru işlediğinin kanıtıdır. Benzeri bugüne kadar sadece Fenerbahçe'ye gönderilen teşekkür belgesinin kulübüm adına şahsıma iletilmesi büyük bir gurur. Geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice büyük yetenek armağan eden Büyük Altay'ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulumuz, Süper Lig'e yükselmek için verdiğimiz mücadelede istediğimiz şampiyonluğun daha büyük başarıların temeli olması için altyapımızı her zaman ön planda tutmamız gerekliliği ile hareket ediyor.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler