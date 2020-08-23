- Lyon'da maske zorunluluğu uygulanan mahalle sayısı arttırıldı - Lyon'da maske zorunluluğu uygulanan mahalle sayısı arttırıldı Fransa'nın Lyon kentinde korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle sokakta maske takma zorunluluğu getirilen mahalle ve bölge sayıları arttırıldı.

- Lyon'da maske zorunluluğu uygulanan mahalle sayısı arttırıldı

PARİS - Fransa'nın Lyon kentinde korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle sokakta maske takma zorunluluğu getirilen mahalle ve bölge sayıları arttırıldı.

Son dönemde Covid-19 vakasının arttığı Fransa'da şehir şehir maske zorunluluğu getirilmeye devam ediliyor. Fransa'nın Lyon kentinde Valilik kararı ile açık havada maske takma zorunluluğu olan bölgeler arttırıldı. Valilik sayfasından paylaşılan haritaya göre belli saat aralıklarında vakaların görüldüğü en yoğun bölgelerde dün itibariyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Lyon kentinde 22 Ağustos'ta başlayan bölgesel maske takma zorunluluğunun 15 Eylül'e kadar devam edeceği ve gerektiği takdirde Valilik tarafından uzatılacağı öğrenildi.

Kentte 11 yaşından büyük herkese getirilen maske takması zorunluluğu kapsamında polisler devriye ile kontrol gerçekleştirecek ve kararı ihlal edenlere 135 Euro para cezası verilecek.

Kentin yoğun noktalarında maske zorunluluğunu hatırlatan panolar yerleştirilirken henüz çoğu vatandaşın maske takma alışkanlığı edinemediği ve birçoğunun da kendi nefesini solumayı daha tehlikeli bulduğunu savunduğu öğrenildi.

Kentte bölge bölge yasaklı yerleri gösteren Valiliğin yayınladığı haritada ayrıca bölgelere göre maske zorunluluğunun 10.00-23.00 ve 18.00-02.00 saatleri arası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA