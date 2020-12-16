Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?
16.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:10
16 Aralık'ta oynanacak olan, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brestmaçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Lyon ve Brest 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports beIN Connect canlı yayınlıyor.
Lyon Brest Hangi Tarihte?
Lyon Brest Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020
Lyon Brest Hangi Kanalda?
Lyon - Brest maçını Bein Sports beIN Connect canlı olarak yayınlayacak
Lyon Brest Maçı Hangi Gün?
Lyon - Brest maçı Çarşamba günü oynanacak
Lyon Brest Saat Kaçta?
Lyon - Brest Maçın başlama saati 23:00