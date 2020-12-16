Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?
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Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?

16.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:10
Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brest maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Lyon - Brestmaçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Lyon ve Brest 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports beIN Connect canlı yayınlıyor.

Lyon Brest Hangi Tarihte?

Lyon Brest Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020

Lyon Brest Hangi Kanalda?

Lyon - Brest maçını Bein Sports beIN Connect canlı olarak yayınlayacak

Lyon Brest Maçı Hangi Gün?

Lyon - Brest maçı Çarşamba günü oynanacak

Lyon Brest Saat Kaçta?

Lyon - Brest Maçın başlama saati 23:00

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