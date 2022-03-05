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Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10.gününde devam ediyor. Lviv halkı da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor. Buradan komşu ülkelere geçmek isteyen bazı Lvivliler ise saatlerce tren istasyonunda bekliyor. Trenin gelmesinin ardından trenlere dolduran Siviller ülkeden ayrılıyor. - LVİV

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Rusya, Tren, Yerel, Haberler

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