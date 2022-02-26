Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

İhlas Haber Ajansı, Onur Kıdan - Güncel
 - Güncelleme:

- Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor Rusya'nın saldırısı devam ederken Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayanlar, çatışmaların kentlerine sıçraması ihtimaline karşı kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına koştu.

- Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

LVİV - Rusya'nın saldırısı devam ederken Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayanlar, çatışmaların kentlerine sıçraması ihtimaline karşı kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına koştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı operasyonun ardından ülkenin en güvenli kenti kabul edilen Lviv'de hareketlilik artıyor. Kiev'de yükselen siren sesleri, Rus askerlerinin Kiev'e yaklaşmasının ardından benzer durumun kentlerinde de yaşanmasından endişe eden Lviv halkı, kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına akın etti. Lviv'e eğitim için gelen Afrika kökenli öğrenciler de Lviv Tren İstasyonundan tahliye edildi.

Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Kıdan - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Tren, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title