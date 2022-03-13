Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi
AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Davit Kachkachishvili - Güncel