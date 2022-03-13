Lviv'deki bombardımanda 9 can kaybı

Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kentine Rus birliklerince bu sabah düzenlenen bombardımanda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef 9 can kaybı var. 57 kişi yaralandı. Şu anda ilk yardım uygulanıyor. Yaralıların bir kısmı Lviv hastanelerine sevk edildi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya