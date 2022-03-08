Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor - Haberler

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Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Ukrayna'daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini arttırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor. Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor. Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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