Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Rus askerleri püskürtüldü"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 3 helikopterde bulunan 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini belirtti. Durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Sadovyi, Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi. - LVİV
İhlas Haber Ajansı - Politika