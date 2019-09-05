LUX* Bodrum'dan Gastronomi Deneyimleri

05.09.2019 12:06

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Eşsiz konumlarıyla, ödüllü restaurantlar, bar yaz boyunca, deniz kıyısında şık bir akşam yemeğinden havuz başında nefis bir akşamüstü molasına, plajda serinletici yaz kokteyllerinden tatlı atıştırmalıklara unutulmaz gastronomi deneyimleri sunuyor.

LUX* Bodrum Resort & Residences, her biri en seçkin gurmelere hitap eden 4 ayrı restaurant Stella Steakhouse , Bodrum Blue, Beach Rouge, Vitalica Healing ve Peninsula lounge ile misafirlerinin 5 duyusuna birden hitap ediyor. Birinci sınıf hizmet anlayışı ile Bodrum'un en özel koylarından biri olan Adabükü'nde, havaalanına 15 dakika mesafede konumlanan otel, sunduğu lezzetleriyle de fark yaratıyor.

LUX* Bodrum'un gurme menüleri, geleneksel ve modern Türk mutfağının harmanlanmasından oluşuyor.

Dünyanın dört bir yanından farklı mutfak deneyimleri ile Lezzet Durakları :

En taze ürünlerle hazırlanan özel etler Stella SteakHouse için , geleneksel Türk balık ve deniz ürünleri için Bodrum Blue Beach Rouge veya Sağlık beslenmeye özgü enfes lezzetler Vitalica Healing ile,Peninsula yaz kokteyllerinden tatlı atıştırmalıklarla yeme içme keyfe dönüşüyor.

Stella Steakhouse, Bodrum Blue ve Beach Rouge,Vitalica Healing ile lezzet şöleni

LUX* Bodrum'un Stella Steakhouse restoranı , koya hakim panoramik manzarası ve çarpıcı iç mekan tasarımıyla Akdeniz sıcaklığına vurgu yapan bir atmosfer sunuyor.

Modern sunum tarzını; klasik, zarif ve şık bir stille tamamlayan Stella Steakhouse da özel dinlendirilmiş etlerle özgün bir restoran olarak misafirlere hizmet veriyor.

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktadan çıkan en iyi balık ve deniz ürünlerini misafirlerine sunan Bodrum Blue, Ege'ye özel meze ve taze ot çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. Bodrum Blue'da sipariş edilen balıklar, odun fırınında, özel fındık ve ceviz kömürüyle pişiyor. Dileyen canlı ıstakoz havuzdan seçtiği ıstakozun hazırlanmasını beklerken sübye, kalamar, taze ahtapot, Güllük Körfezi karidesi gibi lezzetli ara sıcaklarla başlangıç yapabiliyor.

Bembeyaz, kumsalı ile dikkat çeken Beach Rouge, kısa zamanda Bodrum'un en gözde plajlarından biri oldu.

Fransız Rivierası'nı aratmayan masmavi denizi ile Beach Rouge, eğlence ve iyi yemek arayanların tercihi oluyor. Beach Rouge restoran şefleri, bölgenin en iyi mevsimlik tatlarını, LUX* yemek tecrübesi ile şölene çeviriyor. Akdeniz mutfağının favori lezzetlerini yerel tatlarla birleştirerek oluşturulan güçlü menü, hafif ve sağlıklı tatlar arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Mevsimin taze ürünleriyle hazırlanan lezzetli sunumlara tropikal aromaların da yer aldığı içecekler eşlik ediyor. LUX* Bodrum'un kendi markası olan ScruCap şarapları da bu içeceklerden biri.

Her beş restaurant da yemeğe ve atışmatırlıklara oturanlara, gün batımının en güzel göründüğü panoramik manzara, masmavi bir deniz, ılık Bodrum meltemi ve sakin dalga sesleri eşlik ediyor.

Peninsula Lounge

Beldenin en güzel ve en uzun sahillerinden birine sahip olan tesis, 650 m uzunluğundaki kum sahili üzerinde yarısı sahilde diğer yarısı ise deniz üzerinde yer alan Peninsula lounge sade dizaynı, peyzajı ve mimarisiyle, yarattığı tropik adalar ambiansına yakamoz manzarası eşlik ediyor.

Peninsula lounge , dünya çapında sunulan özel içecek karışımlarından gelen pozitif enerjiyle misafirlerini ağırlıyor.

Dünya kültür ve mirasından ilham alınarak hazırlanan kokteyl menüsüyle yolunuzu kesiştiriyor.

Profesyonel miksoloji kadrosu, miksoloji trendlerini de takip eden seçkin menüsüyle kokteyl kültürünü hareketlendiriyor. Ruha hitap eden müziklerle gündüzünde ayrı yaz akşamlarında ayrı renklerle misafirleri keyifli saatler sunuyor.

LUX* Bodrum'un kavı, özenle seçilmiş şaraplardan oluşuyor

LUX* Bodrum'un yemeklere eşlik eden şarap kavı, İtalyan ve yerel şarapların yanı sıra sadece LUX*'a özgü olan ScruCap şarap yelpazesinden oluşuyor. Degustatörler tarafından Türkiye'de seçilmiş markaların da eklendiği şarap kavı, en seçici misafirleri bile mest ediyor. LUX* Bodrum, yüksek kalitede birinci sınıf alkollü içecekleri, İtalyan aperatif ve dijestif içecekleri misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Cafe lux-Enfes yemekler, aromatik kahvelerle taçlanıyor.

LUX* Bodrum'un kendi markası olan Café LUX*'ta yeşil kahve çekirdekleri özenle kavrularak mükemmel karışımlar hazırlanıyor. Brezilya, Colombia, Peru, Kenya, Guatemala, Etiyopya ve El Salvador gibi ülkelerden getirtilen çekirdekler, en yeni teknoloji ve teknikler kullanılarak kavruluyor. Tazeliğin korunması için gün boyu az miktarda kavrulup harmanlanan kahveden elde edilen lezzet, Güney Afrika'daki Deluxe Coffee Works tarafından denetleniyor. Böylece, ikram edilen her bir fincan kahvenin en iyisi olduğu tescilleniyor.

LUX* Bodrum da bu yıl açılan Vitalica Healing Restaurant Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Seçenekleri Sunuyor.

Sağlıklı yaşam kavramının giderek daha gündemde olduğu ve bilincin arttığı; yeme alışkanlıklarının hayat kalitesine etkisinin yakından ölçüldüğü bir dönemde, ''Vitalica Healing'' dünyadaki sağlıklı yaşam yeme alışkanlıkların üzerine kurulmuş tamamen doğal, taze, temiz yemek" önceliğini vurgulayan bir restorandır.

Sağlık ihtiyaçlarına ve farklı beklentilere yanıt verebilecek bir yiyecek ve içecek menüsü sunuyor. Sağlıklı yaşam noktası herkesin damak tadına uygun ve sertifikasız hiçbir ürünün yer almadığı mekan dünya mutfaklarından Anadolu mutfağına kadar çok geniş ve sağlıklı menüler sunuyor. "Doğal, taze, temiz yemek" önceliğini vurgulayan menüsünde yeni ve tüm diyet ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakışla vegan, vejetaryen, glütensiz seçeneklerin yanı sıra, zengin proteinler sağlıklı yağlar gibi seçenekleri daha iyi tanıtmak, yaygınlaştırmak ve erişilebilir bir sağlık hareketine öncü olmak amacı ile yaşama dokunuyor.

Sağlıklı yaşam noktası olan Vitalica Healing restaurant,sertifikalı ürünleriyle sağlıklı menüler sunuyor.

EDITORE NOT: Doğaya saygı gösterilerek tasarlanan LUX* Bodrum Resort & Residences; kristal berraklığındaki Ege denizinin kıyısında yer alan; yüksek oksijene sahip, yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı bir yarımadayı kucaklıyor.

Otel, kendini doğaya adapte eden modern tasarımı ve kendine ait özel koyunda 650 metrelik beyaz kum plajıyla fark yaratıyor.

LUX* Bodrum Resort & Residences; her evinin yanı sıra her odasından ve tüm sosyal alanlarından görülen deniz manzarası, ulaşım kolaylığı, doğayla iç içe atmosferi ile birçok olanağın yanı başınızda olduğu yaşam alanına ev sahipliği yapıyor.

Her kitleye, ihtiyaca ve beğeniye yönelik seçeneklerin bulunması, oteli canlı ve hareketli bir nokta olarak öne çıkarıyor.

83 bin metrekarelik alana yayılan LUX* Bodrum Resort & Residences, farklı oda kategorisiyle birlikte 91 otel odası, 77 özel villayı barındırıyor.

Tesis; spa, su sporları, açık hava sineması, çocuk kulübü, alakart restoranları, barları ve lounge gibi birçok sosyal alanı ile ideal seçeneklerin başında yerini alıyor.

Deniz ya da karayolu ile özel giriş imkanı, kendi kıyı şeridine bağlanan özel yatlar gibi fark yaratan özellikleri sayesinde misafirlerine seçkin avantajlar sunuyor.

Bodrum'un içerisinde sahip olduğu doğayla iç içe atmosferi ile dikkat çeken otelde, e organizasyonlar için de çok fazla seçenek bulunuyor.

LUX*Bodrum Resort & Residences'da doğayla birlikte kutlayacağınız doğum günleri, aile ve dostlarınızla buluşacağınız akşam yemekleri, özel anlara tanıklık edecek nişan ve düğün organizasyonları için ideal mekân alternatiflerinin olması bakımından tercih edilme sebepleri arasında güçlü bir etken oluyor.