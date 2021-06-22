Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı Tahliye işlemlerinin ardından çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen, 15 kaçak yapı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler...

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı

Tahliye işlemlerinin ardından çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak

KOCAELİ - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen, 15 kaçak yapı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından tahliye edilmeye başlandı. Çiftlikteki eşyalar kamyonlarla tahliye ediliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye ediliyor. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararı kesinleşti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı çiftlikteki kaçak yapılardaki eşyalar belediye ekipleri tarafından tek tek kamyonlara taşınıyor.

Eşyaların yüklendiği kamyonlar ise çiftlikten ayrılmaya başladı. Çiftlikteki kaçak yapıların, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılacağı belirtildi.

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:25:18. #1.16#

title