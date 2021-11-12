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Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

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Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'teBİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.

ANKARA, -


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