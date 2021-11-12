Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te - Haberler
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Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Tbmm Başkanlığı'na ulaştı. Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.


İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı

 İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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