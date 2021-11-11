Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke - Haberler
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Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.


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