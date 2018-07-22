Lütfü Türkkan'dan Seçim Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Afyonkarahisar'daki çalıştayın ardından seçimli kongreye gideceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi. Türkkan açıklamasında herhangi bir tarihe yer vermedi.

Öte yandan Meral Akşener'in çalıştayın yapıldığı otelden ayrıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR